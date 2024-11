Coldplay lanza video de "The Karate Kid" junto a Ralph Macchio

El protagonista de la famosa franquicia "Karate Kid" forma parte del video musical de banda

Coldplay sorprendió a todos sus seguidores al lanzar el video musical de "The Karate Kid", una nueva canción que se desprende de la edición especial "Full Moon Edition" de su disco "Moon Music".

Lo que nadie se esperaba tampoco era que el actor Ralph Macchio, protagonista de la franquicia cinematográfica de 1984, aparecería en el nuevo videoclip de la banda liderada por Chris Martin.

En un comunicado de prensa, el intérprete de "Daniel Larusso" en "Karate Kid" relató cómo fue contactado por la banda encargada de canciones como "Viva la vida", "Hymn for the Weekend", y "A sky full of stars".

" Cuando Chris Martin aparece en tu Face Time pidiéndote que lo ayudes a crear un video para acompañar lo que para mí era una canción hermosa y emotiva -inspirada en una película que hice hace más de 40 años- había una sola respuesta ", contó Macchio.

En el clip, el actor aparece como un músico callejero que tiene la oportunidad de tocar durante el concierto que Coldplay dará en un estadio.

El video dirigido por Chris Candy tuvo como locación principal a Melbourne, durante la estancia de Coldplay en su gira por Australia.

"T ener la oportunidad de unirme a Coldplay en Australia en uno de sus legendarios shows en vivo para colaborar en el video musical era nada menos que un hito en mi carrera. La sinergia con Chris (Martin), la banda y nuestro director Chris Candy fue lo más puro que he experimentado. Estoy ansioso por compartirlo con el mundo ", agregó.