Carin León, Gabito Ballesteros y Jay de la Cueva preparan colaboración

A través de la red social Instagram se difundieron imágenes donde se observa a los artistas sonorenses trabajar en el estudio junto a Jay de la Cueva.

Los talentosos artistas sonorenses Carin León y Gabito Ballesteros no han descansado en los últimos meses, dedicándose a producir música y ofrecer conciertos en México y Estados Unidos.

Sin embargo, todo parece indicar que muy pronto podremos escuchar una colaboración entre estos dos músicos, ya que se han difundido imágenes en redes sociales donde se les ve trabajando juntos en un estudio de grabación.

Fue el mismo Carin León quien compartió en su cuenta de Instagram un video junto a Gabito, en un estudio en Hermosillo. El video estaba acompañado por la canción 'Vino Tinto', interpretada por el cumpense junto a Peso Pluma y el también sonorense Natanael Cano, la cual ha ocupado los primeros lugares en listas de streaming en México.

Alan López, compositor y miembro de la empresa de Gabito Ballesteros, Hit Kits Entertainment, también compartió un poco del proceso creativo de composición. López ha trabajado con Ballesteros en algunos de sus éxitos, como 'Lucky Charm' de su disco 'The GB', así como 'Proyecto X'.

Deseos de colaborar

Hace unos meses, Gabito Ballesteros mencionó en una entrevista con el comediante Franco Escamilla su deseo de colaborar con Carin León. Ballesteros expresó que mantenía una buena relación con el hermosillenses, aunque hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de trabajar.

Posteriormente, en las redes sociales se les vio coincidir en varios eventos, lo que avivó la ilusión de sus seguidores de escucharlos juntos. Ahora, parece que ese momento está más cerca que nunca.

Jay de la Cueva presente en Hermosillo

Posteriormente el hermosillense publicó una foto en la que además de la presencia de Ballesteros, se les vio acompañados del exModeratto, Jay de la Cueva, con quien estarían trabajando en una producción musical.

Este jueves por la tarde, el virtuoso músico compartió en sus historias algunos de los momentos que compartió en el estudio de Carin, así como de un intimo asado con un buen corte de carne Wagyu.

"Sonora es uno de mis lugares favoritos del mundo. Su gente es increíblemente cálida y generosa. Tuve el honor de compartir momentos con grandes talentos desde músicos, compositores, hasta chefs. Fue un viaje corto, pero me lo llevo cerita en el corazón" , fue el mensaje que compartió Jay en su cuenta de Instagram.

Fusión de ritmos

Esta producción musical tendrá una interesante fusión de ritmos, ya que además de contar con los exponentes de regional mexicano como Gabito Ballesteros y Carin León, se sumará el aporte pop rock de Jay de la cueva.

Gabito Ballesteros se ha concentrado más en los corridos tumbados, aunque también se le ha escuchado en fusiones interesantes en el género urbano, como en la colaboración junto a Wisin en 'Un Shot' y 'Cosas de la Peda' con Prince Royce.

Además, ha explorado en los llamados 'electrocorridos' y sonidos que se inclinan al country, como lo fue la colaboración de 'La Niña' con Kenia Os.

Por su parte, Carin León también ha experimentado con diferentes géneros, desde el Regional Mexicano hasta el Country y el Jazz.

Un ejemplo es su colaboración con Kane Brown en la canción 'The one (pero no como yo)' y uno de sus más grandes éxitos, 'Según Quién' junto al reggaetonero Maluma.

Jay de la Cueva es ampliamente reconocido por su "glam rock" con Moderatto, pero es un gran productor musical y multiinstrumentista que ha estado en bandas como Fobia, Micro Chips, Molotov y ahora en su faceta como solista.