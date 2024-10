Cierran acusación de asesinato contra Snoop Dogg de 1993

Snoop Dogg anteriormente se había visto envuelto en asuntos delictivos.

El caso de Snoop Dogg, nuevamente se encuentra en el ojo publico, pues, tras la acusación asesinato contra el rapero en 1993, finalmente han cerrado el caso por completo. Según lo informado por el portal TMZ, Snoop solicitó al juez que sellaran los registros en enero, y al mes, el tribunal firmó tal petición.

El rapero de 52 años fue detenido después de interpretar el tema ‘Murder Was the Case’ durante su participación en los premios MTV, luego de que él y su guardaespaldas fueron señalados por supuestamente disparar a un hombre en un parque de Los Ángeles, donde fue declarado inocente en 1996.

Snoop declaró que ha cambiado hasta convertirse en “la persona más adorable de Estados Unidos” y cómo pudo dejar de lado todos sus antecedentes penales, le costó ser expulsado del Reino Unido, Australia y Noruega por bastante tiempo.

"Piensas en todas las cosas por las que pasé y en dónde estoy. Es una lección: dejar que el mundo vea el crecimiento, cómo alguien puede pasar de ser odiado, expulsado de un país, encarcelado por consumir marihuana, a ser ahora la persona más adorable de Estados Unidos. Pero es la misma persona", habló para People.

Snoop Dogg anteriormente se había visto envuelto en asuntos delictivos a finales de los 80's y 90's: "Cuando era joven, solíamos rapear sobre vivir hasta los 21 años. Ése era el objetivo. Luego mis colegas murieron a los 25. Así que la misión era llegar a los 30" .

Pero tras el fallecimiento de amigos, como Tupac Shakur y el juicio que llevó por asesinato, el rapero tomó la decisión de seguir otro camino en su vida: "Estaba atrapado en un cajón de sastre y tratando de apaciguar al barrio. Me di cuenta de que no puedes llevar a todo el mundo contigo. Tuve que ser egoísta y egocéntrico por un momento para darme cuenta de cómo me siento. Y no me disculpo por ello" .