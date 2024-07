Christian Nodal se sube al escenario con Maná

El cantante de regional mexicano cautivó al público durante concierto de Maná en Madrid

Al cantante Christian Nodal le está yendo muy bien en Europa, aunque por el momento su novia Ángela Aguilar no lo acompaña por cuestiones laborales, el mexicano ya ofreció sus primeros conciertos en aquellas tierras donde las fans le han demostrado amor incondicional, algo que Nodal presumió en sus redes.

Nodal agradeció que Maná lo haya invitado a cantar con ellos "Te lloré un río", un momento épico porque el público de Madrid enloqueció cuando el nacido en Sonora se subió al escenario para cantar con la banda encabezada por Fher Olvera, con halagó el talento de Christian.

" Tipazo, musicazo, cantante mexicano de corazón, de mera raíz, de la mera tierra. iGracias Chistian Nodal por el palomazo! ", escribió en Instagram, donde posteó un video con los mejores momentos de la presentación.

Los fans opinaron sobre el momento mexicano en Madrid: "Nodal estaba súper nervioso, como si fuera su primera vez. Aún así ese momento fue increíble". "La noche de anoche fue lo más más más plus de la vida". "La voz de Nodal en vivo y directo fue impresionante".





Nodal comparte emotivo momento con fans españolas

Un grupo de fans españolas interceptaron a Christian Nodal para conocerlo y darle un regalo, el encuentro fue compartido por el mismo cantante, quien se mostró agradecido con las fans que además le confesaron lo bien que les ha hecho su música.

Una de ellas le dijo que su música la alegraba los días, elogio que Nodal agradeció; otra le confesó que su localidad

" No sabes lo que nos levanta el ánimo tu música, no te imaginas". "En el peor momento de nuestras vidas apareció tu música; tu música a mi me salvó ", expresaron mientras se tomaban una foto con el intérprete de "Adiós amor". Como parte de su gira "Pa’l Cora Tour 2024", Nodal ofrecerá los siguientes conciertos en Europa: 5 de julio, WiZink Center - Madrid (España); 6 de julio, GranCa Fest - Gran Canaria (España); 12 de julio, Palau Sant Jordi - Barcelona (España); 13 de julio, Starlite - Marbella (España) y 19 de julio, Milano Festival - Milán (Italia).