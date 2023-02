¿En espera de un bebé? Christian Nodal y Cazzu levantan sospechas en redes

La pareja de artistas se hicieron presentes en la última entrega del Premio Lo Nuestro llevada a cabo el pasado jueves.

Chrisitan Nodal y su pareja Cazzu dieron de qué hablar en la última entrega del Premio Lo Nuestro, luego de que en redes sociales comenzara a circular la sospecha de que la pareja de músicos esté en espera de un bebé.

Esto surgió a raíz de un momento en donde el cantante de regional mexicano y la rapera posaron para ser fotografiados como es usual en esta gala, sin embargo la forma en que Nodal tomó el vientre de su novia para las fotos llamó fuertemente la atención de muchos.

" Cómo él se apura y preocupa por su pancita, por eso digo que si hay bebé ", fue uno de los comentarios que circularon en la red.

El cantante sonorense se llevó dos premios en la noche, siendo estos Artista Masculino del Año-Regional Mexicano, así como Canción Mariachi/Ranchera del año-Regional Mexciano, destacando en la velada al portar un traje de charro hecho de cuero con una sencilla camiseta blanca debajo. Por su parte, Cazzu lució un vestido de noche largo y sobrio, con algunos adornos de plumas en su escote.

Otro de los momentos que fue comentado en redes fue cuando Christian pasó a recoger su premio, pues en sus palabras de agradecimiento no mencionó a su pareja, levantando también comentarios de los internautas quienes cuestionaban si en realidad "la quiere de verdad", y como ya es costumbre trayendo a su ex, Belinda, a la conversación.

" Y la novia esperando que la mencione y no pasó, como que se ve que Nodal no la quiere, no se le ve enamorado como se le veía con Belinda ", se lee.