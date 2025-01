El cantante Christian Nodal ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros La México el próximo 14 de marzo como parte de su gira "Pa’l Cora".

Christian Nodal, uno de los exponentes más destacados del regional mexicano, anunció su regreso a los escenarios de la Ciudad de México con un concierto que formará parte de su gira "Pa’l Cora". La cita es el próximo 14 de marzo en la Plaza de Toros La México, donde el cantante contará con la participación especial de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Los boletos para el evento ya están disponibles y van desde los 700 pesos hasta los 5,950 pesos, según los puntos de venta.

Un look renovado

En un video promocional, Nodal sorprendió a sus seguidores al lucir un nuevo look con bigote, algo que no es común en su estilo habitual. Además, recientemente reapareció en redes junto a su esposa, la cantante Ángela Aguilar, quienes han captado la atención pública no solo por su música, sino también por su relación, anunciada en junio de 2024.

Aunque han recibido críticas por su vida personal, Nodal y Ángela han mostrado una sólida conexión en el escenario y fuera de él, compartiendo momentos juntos y enfrentando las reacciones divididas de sus seguidores.

Cazzu y los rumores alrededor de "Dolce"

Mientras Nodal se prepara para su concierto en la CDMX, su ex pareja, la cantante argentina Cazzu, ha generado revuelo con el estreno de su canción "Dolce", una balada de desamor que muchos especulan podría estar inspirada en su ruptura con Nodal.

En el videoclip de "Dolce", Cazzu aparece con un vestido rojo, un guiño que algunos interpretan como un recuerdo de su relación con el cantante. Aunque Cazzu negó que la canción esté dirigida a alguien en específico, los fans no han dejado de vincularla con Nodal.

Próximos proyectos de Nodal

Además del concierto, el cantante anunció que lanzará un nuevo video musical el 30 de enero, donde se le verá con un estilo diferente: sin bigote y con los tatuajes del rostro cubiertos, marcando un nuevo capítulo en su carrera musical.

El regreso de Christian Nodal a la CDMX promete ser un evento imperdible para los amantes del regional mexicano, quienes podrán disfrutar de su talento en vivo mientras sigue marcando tendencia en la música y la cultura pop.