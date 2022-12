¿Por qué no se ha tatuado Christian Nodal a Cazzu?

La vida del sonorense cambió por completo cuando inició su romance con Cazzu y mucho se habla acerca de que todavía no se ha tatuado nada en su honor.

El 2022 va terminando y sin dudas será un año muy significativo para Christian Nodal. El cantante que en aproximadamente un mes cumplirá sus 23 años, parece haber superado por completo la ruptura con Belinda de comienzos de febrero y disfruta su nueva vida en pareja junto a la artista argentina Cazzu.

Luego de la ruptura con la intérprete de "La niña de la escuela", Christian se mantuvo casi en un perfil bajo e incluso casi ha desaparecido de las redes sociales, en donde gran parte de sus publicaciones en Instagram ya no existen más. Las especulaciones en torno a sus tatuajes, surgen en comparación con el gran dibujo que se hizo en aquel entonces el artista en su piel, en dedicatoria de Belinda. Si bien el intérprete de "Ya no somos ni seremos" y "la reina del trap" de Argentina han manifestado públicamente su amor en algunas presentaciones conjuntas, todavía no hay indicios de que compartan tatuaje en común o que alguno le haya dedicado uno al otro.

Hace unos días, Nodal visitó el programa "De Noche Pero Sin Sueño", de Televisa. Allí, junto a Adrián Uribe, el ganador de un premio Latin American Music habló acerca de los tatuajes que tiene en distintas partes del cuerpo. Al ser consultado por el conductor, el compositor admitió que no todos han sido una buena elección e incluso se refirió a varios como "puras pendejadas".

Una de las preguntas de Uribe para el cantante apuntó a su tatuaje de la letra "X", el cual tiene a un costado del ojo derecho. Según Nodal, el símbolo representa la amistad y afirmó que la decisión de hacérselo también estuvo intervenida por sus amigos, ya que ellos también lo tienen. Respecto del cactus que tiene plasmado en el dedo anular de su mano izquierda, el artista aseguró que su significado es el que tiene la misma planta en la naturaleza: se protege a sí mismo y tiene una barrera que nadie puede traspasar sin salir herido.