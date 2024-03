Christian Nodal confiesa que su hija le cambió la vida

Nodal se siente pleno, estable y satisfecho en todos los aspectos de su vida.

Desde la llegada de su pequeña Inti, Christian Nodal ha dejado ver en redes sociales su lado más cariñoso y protector con su bebé, a quien ha presumido constantemente en sus publicaciones.

En esta ocasión, el intérprete se sinceró sobre cómo ha vivido esta nueva etapa en la que ha debutado en la paternidad y reveló cuáles son los cambios más significativos que su pequeña ha ocasionado en él hasta ahora.

Nodal deja atrás la soledad y la tristeza

En una entrevista que concedió a Billboard, el originario de Caborca, Sonora, platicó sobre cómo ha vivido su paternidad y aseguró que, con la llegada de su hija, la soledad se ha ido. El cantautor relató una experiencia reciente en la que recordó que antes del nacimiento de su hija bajaba del escenario solo y se sentía triste, pero todo cambió el año pasado.

“Hace poco terminé un show en San Diego, y al bajar del escenario, me acordé de esas veces que bajaba solo y me sentía triste o con complicaciones, y bajarme así con la carriola y ver a la bebé ahí, sentí que la vida estaba en un 360, en un paquete precioso y completo, todo bonito”, compartió con una sonrisa en el rostro.

El intérprete de 'No te contaron mal' también compartió que, a pesar de que no sabía cómo cambiar pañales, su vida cambió radicalmente: “Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida y no se aprende a ser hijo hasta ser padre. Me ha hecho ser más responsable y consciente de hacer las cosas”, externó.

Atraviesa un momento de plenitud

Christian Nodal admitió que se siente en un momento de plenitud y de equilibrio en todos los aspectos de su vida y compartió los proyectos que le gustaría realizar más adelante: “Todo lo que soñé ya lo cumplí, te mentiría si yo te digo: ‘Ay, yo aspiraba a hacer esto’, claro, me falta, quiero hacer películas, quiero hacer una serie, tengo mis metas por ahí”, destacó.

El cantautor añadió que actualmente, en su carrera musical, ya pasó todo lo que quería, por lo que se dedicará a disfrutar lo que venga: “Con la música, todo lo que quería que pasara, ya pasó, entonces estoy disfrutando lo que sea que venga, no estoy preocupado. Lo más bonito es fluir con lo que está pasando y adonde vaya”, enfatizó.