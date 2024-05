Christian Nodal graba disco en villa de Angelina Jolie y Brad Pitt

El cantante viajó a Francia para grabar su nuevo álbum en el Miraval Studio.

Christian Nodal acaba de lanzar su disco 'Pa'l Cora', que grabó hace unos meses en Miraval Studio, ubicado en Châteu de Miraval, la exclusiva villa en Francia de Angelina Jolie y Brad Pitt.

El cantante sonorense fue quien confirmó esta información en una entrevista con 'El Gordo y la Flaca', donde contó que buscaba inspirarse en un lugar rodeado de bosque y naturaleza.

“Fue muy interesante irme para Francia a grabar este álbum en un estudio que se llama Miraval. Es un estudio en el que han pasado leyendas por allá. Me llevé todos mis músicos, éramos 25 personas en el estudio, cuatro ingenieros, dos productores y me animé a hacer toda la producción yo solo” , declaró para el programa.

“Estaba buscando inspiración y también estaba buscando calidad, la máxima calidad para mi música. Y cuando me puse la tarea de buscar cuáles eran los mejores estudios del mundo, ese estaba catalogado en uno de los cinco mejores” .

Batalla legal por el castillo

Este castillo tiene 500 hectáreas en la localidad francesa de Correns. Esta propiedad actualmente es tema de una batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie, ya que, tras su separación, la actriz vendió su parte sin consultar al actor.

Pink Floyd (con su álbum 'The Wall'), Rammstein, AC/DC, The Cure y The Cranberries, son algunos de los artistas que han grabado en esta propiedad.