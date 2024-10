Aseguran que Christian Nodal fue a rehabilitación por orden de Pepe Aguilar

El cantante sonorense habría sufrido una congestión por abuso de alcohol y fue presionado por Pepe Aguilar para buscar ayuda

Nuevos detalles salen acerca de la hospitalización de Christian Nodal la semana pasada, y es que al parecer, tiene un problema serio con el alcohol y su suegro Pepe Aguilar lo obligó a entrar en rehabilitación.

Aunque la oficina del cantante sonorense emitió un comunicado para dar a conocer que fue ingresado por una fuerte infección estomacal, el programa de espectáculos Kadri Paparazzi dijo que fue una contingencia por beber demasiado en una fiesta.

Esto provocó que el intérprete de "Botella tras botella" sufriera taquicardia y un cuadro clínico inusual, lo que derivó en que fuera ingresado al hospital de urgencia.

“El día martes, Nodal supuesta y alegadamente sale de fiesta, se pone unos tragos, se le pasan las copitas, y al otro día sale a anunciar que cancelan su presentación”, señaló "El Lobo" para el programa.

“Nos pusimos a investigar, y gente que está dentro de la familia Nodal, nos dijo que se le habían pasado las copitas, que llegó y estaba hospitalizado, le pusieron un suero, estuvo por unas horas; salió recuperado, más tranquilo, espantado, entró con taquicardia, con un cuadro medio raro”.

Pepe Aguilar lo metió a rehabilitación

Tras este altercado por su salud, Pepe Aguilar habló con Christian Nodal para convencerlo de que entrara a un retiro espiritual en Tulum, donde ofrecen un programa similar al de Alcohólicos Anónimos.

“Este lugar se encuentra en Tulum, se maneja como lo que llaman un retiro espiritual. No le pueden llamar algo de AA, porque AA no cobra, ellos llevan todo el programa de AA pero sí cobran, cobran una lana, por eso no pueden decir ‘somos un grupo de AA... hacen una meditación, empiezan a escribir todos sus problemas, empiezan a rascarle, rascarle, a lo más profundo que tengas de tus problemas, yo siempre he dicho, ‘esta es la punta del iceberg’”, afirmaron en el programa.

El costo por ingresar oascila entre 170 mil y 200 mil pesos mexicanos, y bajo presión de su suegro, el sonorense accedió a ingresar por unos días.