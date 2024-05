Christian Nodal rechaza colaboración con Maluma

Nodal reveló que rechazó grabar 'Según quién' con Maluma, canción que posteriormente el colombiano grabaría con Carin León.

Christian Nodal confesó que no ha querido grabar con Juan Luis, conocido dentro del mundo del espectáculo como Maluma, porque desea que su colaboración sea con un contenido que atrape y no sea solo por grabar y ya.

“Le digo (a Maluma): cuando yo haga una canción contigo, quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial” , expresó.

Asimismo, el oriundo de Caborca, Sonora, externó que quiere mostrar una faceta del artista colombiano que nadie ha conocido, empaparlo del género regional mexicano y que sea algo que marque un antecedente: ”quiero que escuchen a un Maluma diferente, quiero arroparte con mi mariachi, con una letra profunda y que sea algo importante” .

'Según quién'

Nodal mencionó que 'Papi Juancho', como también se le conoce al ganador del Grammy 2024 a Mejor Álbum Pop Latino, le ofreció grabar el tema 'Según quién', no obstante, el sonorense afirmó que no le causó interés, pese a que él estaba consciente de que sería un éxito. La canción posteriormente sería grabada con Carin León y, pese a que ganó bastante popularidad en la industria musical y llegó al número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard, Nodal asegura que no se arrepiente de esa decisión.