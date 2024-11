Chris Martin se cae del escenario en pleno concierto de Coldplay

El momento fue captado en redes sociales donde se viralizó cómo el cantante tuvo el accidente

Chris Martin sufrió un aparatoso accidente durante el concierto de este domingo de Coldplay, luego de que se cayera del escenario del Marvel Stadium de Melbourne, Australia.

Por medio de las redes sociales, se viralizó un video que captó el momento en que el cantante de 47 años tuvo el incidente que preocupó a varios de sus fans y seguidores.

En el clip puede verse a Chris hablar al micrófono para compartir anécdotas de su gira Music of the Sphere World Tour. Mientras charlaba, el cantante caminaba de espaldas y no se dio cuenta que una plataforma se encontraba abierta.

Es por esto que el vocalista de Coldplay terminó cayéndose hacia atrás mientras toda la multitud se sorprende y los miembros del equipo se acercan para ayudarlo.

Lo que la gente aplaudió fue la actitud que tomó el artista ante la situación, pues se levantó y bromeó a la audiencia "¡Eso no está planeado! ¡M*rda! Eso fue casi un momento de YouTube".