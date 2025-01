La trayectoria de la 'Alondra de México' será honrada en el Hipódromo de Hermosillo.

Hermosillo será el escenario de una presentación muy especial con la llegada de Chayito Valdez Hija. Con un legado musical que sigue vivo en los corazones de muchos, la hija de la 'Alondra de México' regresará a la ciudad para ofrecer un espectáculo que promete emocionar a todos los presentes.

El evento que se llevará a cabo este domingo 26 de enero en el Hipódromo de Hermosillo, también contará con la participación de Beto Hernández y su Tropical del Bravo, Honor del Norte y HS Orquesta.

En una entrevista para e Media, Chayito compartió su emoción por regresar a Sonora, lugar donde, según sus propias palabras, siempre ha recibido un cariño especial por parte de la gente.

“La gente de Hermosillo no sabe cómo la quiero. Me han cobijado de una forma maravillosa” , expresó.

La cantante recordó que su madre, Chayito Valdez, también dejó una huella profunda en la región durante sus primeros años en la música, por lo que la conexión con el público sonorense ha sido siempre muy fuerte.

Este concierto en Hermosillo será una oportunidad única para revivir los grandes éxitos de la querida cantante: “Vamos a revivir canciones maravillosas que la gente sigue cantando con mucho cariño. Me emociona mucho ver que incluso los jóvenes las cantan” , compartió.

Además, interpretará temas de Jenni Rivera y algunos de sus propios éxitos, como 'Y Voy a Ser Feliz', 'La Gallera' y 'En Tu Propia Cama', canciones que forman parte de su carrera.

Lanzará dueto póstumo junto a su madre

Recientemente, Chayito Valdez Hija lanzó el álbum 'Herencias de Mi Madre', un proyecto muy personal donde rinde tributo a las canciones que marcaron su vida y que fueron parte del legado de su madre. Chayito detalló que este disco fue creado con mucho cariño, pues muchos de los temas que incluye los guarda con especial afecto desde su infancia.

“Este disco lo hicimos pensando en mi madre, con mucho amor. Hay canciones que escuchábamos en casa y que siempre me acompañaron, como ‘Besos y Copas’ y ‘Una Noche Me Embriagué’” , mencionó. Este álbum no solo está compuesto por canciones que marcaron su vida, sino que también incluye videos, y Chayito adelantó que aún quedan pendientes algunos clips que se lanzarán a lo largo de este año para completar el proyecto.

Chayito Valdez Hija ya está trabajando en un segundo volumen de 'Herencias de Mi Madre', el cual incluirá más canciones que fueron parte del repertorio de su madre. Valdez adelantó que la producción constará de diez temas y algunas de las canciones que formarán parte de este álbum son 'La Silla Vacía', 'Qué manera de perder' y 'Sufriendo a Solas'.

Además, la cantante no descartó la posibilidad de realizar una colaboración póstuma con su madre, utilizando la tecnología para crear duetos con las canciones más emblemáticas de Chayito Valdez.