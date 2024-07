Aseguran que Céline Dion cantará en los Juegos Olímpicos 2024 en París

De acuerdo a TMZ, la cantante canadiense se presentará este viernes en la ceremonia de inauguración

¡Céline Dion está de regreso! Pues la cantante canadiense estaría confirmada para presentarse en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París.

De acuerdo a lo informado por TMZ, la intérprete de "My Heart Will Go On" subirá al escenario este viernes 26 de julio para la apertura de la famosa justa deportiva.

El medio estadounidense informó que Céline, además de viáticos y los gastos pagados para su familia, también recibirá un pago de dos millones de dólares por su actuación que constará únicamente de una canción.

Esto último debido a los problemas de salud que atraviesa por el Síndrome de Persona Rígida que le provoca fuertes dolores y parálisis en el cuerpo.

" Céline se siente bien. Eso es algo muy importante porque, como ya saben, lleva años sufriendo el síndrome de la persona rígida . Es una enfermedad debilitante que hace que el cuerpo se paralice (a veces durante horas) y es increíblemente dolorosa ", citó una fuente a TMZ.

Recientemente Céline estrenó su documental "I Am: Céilne Dion", donde evidenció los tratamientos a los que se somete a causa de su enfermedad. De hecho hay una escena donde ella sufre, en tiempo real, una crisis dolorosa mientras sus fisioterapeutas la atienden.

La cantante habría dado pistas de su participación en los Juegos Olímpicos desde hace meses, pues en su documental dijo que planeaba volver pronto a los escenarios. Además, el pasado abril dio una entrevista para la revista Vogue Francia donde dijo que su objetivo era volver a la Torre Eiffel, y su actuación se llevaría a cabo cerca del río Sena, mismo que rodea al famoso monumento parisino.

" Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel !".

Cabe recordar que Céline Dion también inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 donde cantó "The Power of the Dream".