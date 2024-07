Céline Dion inspira a los atletas olímpicos con emotivo mensaje

La cantante se presentó públicamente por primera vez en cuatro años, luego de que en 2019 fuera diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida.

Después de triunfal actuación en la inauguración en los Juegos Olímpicos de París 2024, Céline Dion compartió un emotivo mensaje para los atletas que compiten en esta justa veraniega.

"Es un honor para mí haber actuado esta noche, en la ceremonia de apertura de París 2024, ¡y estoy muy feliz de volver a una de mis ciudades favoritas! Sobre todo, estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia" , escribió la cantante canadiense en su cuenta de X.

"Todos ustedes han estado muy concentrados en su sueño, y ya sea que se lleven o no una medalla a casa, espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad para ustedes. Todos deberían estar muy orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores. ¡Sigan concentrados, sigan adelante, mi corazón está con ustedes!" , finalizó.

Justin Trudeau felicita a su compatriota

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, celebró el éxito de la icónica cantante y destacó que un símbolo de orgullo nacional: "¡Un orgulloso quebequense de Charlemagne está en el escenario durante la ceremonia de apertura! @celinedion es un ícono canadiense, un talento increíble, y superó muchas cosas para estar allí esta noche. Céline es genial verte cantar de nuevo" , escribió el líder del Partido Liberal de Canadá.

El pasado viernes, Céline cantó, desde una plataforma de la Torre Eiffel, 'Hymne de l'Amour' (Himno al Amor), de Édith Piaf, al cierre de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

Esta fue la primera actuación pública de la cantante de 'My Heart Will Go On' en cuatro años, después de que en 2019 cancelara su tour al haber sido diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica poco común.