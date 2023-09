Celebrará God Save the Queen sus 25 años en Hermosillo

Será el próximo 28 de septiembre, cuando Dios Salve a la Reina presente en el parque La Ruina su espectáculo tributo a la famosa banda del desaparecido Freddy Mercury, considerado por la revista Rolling Stone como “El mejor show sobre Queen del mundo”.

Un cuarto de siglo festeja este año la exitosa banda God Save the Queen y en el marco de esta celebración traerán su mundialmente reconocido espectáculo perteneciente a la gira In God we Trust a Hermosillo.

Vestuarios alusivos al cantante, coreografías y sobre todo un extenso recorrido por los mejores éxitos de la agrupación británica darán forma a este esperado evento que dará inicio en punto de las 9:00 de la noche.

Los boletos están a la venta en hotel Araiza, de lunes a viernes, de 11:00 am a 7:00 pm; y sábados, de 11:00 am a 3:00 pm, mientras que en línea se adquieren a través de www.boletito.com

Los boletos para este evento, que es exclusivo para mayores de edad, tienen un costo de: Silla vip, 1,650 pesos; silla preferente, 990 pesos; y de pie (parado), 550 pesos.

Un show de nostalgia y buena música Aclamados por la crítica internacional God Save The Queen no deja de sorprender en sus presentaciones con entradas agotadas en grandes arenas como el Luna Park en Argentina, el Arena Monterrey en México y el Wizink Center de Madrid.

La banda está conformada por Pablo Padín, que cuenta con un parecido único tanto vocal como visual a Freddie Mercury, además se suma Dani Marcos en el rol de Brian May, a la formación original de Matías Albornoz en batería y Ezequiel Tibaldo en el bajo.

Éxitos legendarios como “Bohemian rhapsody”, “I want to break free” y “We are the champions”, forman parte del amplio “set list” que los asistentes disfrutan en cada presentación. Además, el espectáculo cuenta con una producción de primer nivel, con pantallas y juegos de luces que logran ,a la par de la música, una experiencia espectacular.

God Save the Queen cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España), con más de 250 mil espectadores.