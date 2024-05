Carlos Rivera hace escala en Hermosillo con 'Un Tour a Todas Partes'

El cantante llevó de viaje al público con un recorrido por sus éxitos musicales durante su presentación en el Palenque de la ExpoGan 2024.

Carlos Rivera aterrizó en Hermosillo la noche del jueves 16 de mayo para ofrecer un concierto inolvidable a sus miles de seguidores en el Palenque de la ExpoGan Sonora. Vestido con un elegante uniforme negro de capitán aviador, el cantante mexicano marcó el inicio de un viaje musical que llevó a su público a recorrer diversos destinos alrededor del mundo.

A las 12:28 horas arrancó la presentación con su éxito 'Un viaje a todas partes', lanzado en 2023, el cual forma parte de su álbum 'Sincerándome', con el que comenzó el viaje a un recorrido en su trayectoria musical.

Con la sonrisa que lo caracteriza y su energía contagiosa, el cantante mexicano saludó a su público y los invitó a embarcarse en un 'Tour a Todas Partes', nombre de su exitosa gira que lo ha llevado a recorrer diversos escenarios, no únicamente en México, sino también en otros países: "Estimados pasajeros les habla su capitán Carlos Rivera, gracias por acompañarme en este viaje. Estamos próximos a volar sobre un cielo de emociones" , se escuchó en una grabación previo a su salida.

El cantante de 38 años agradeció la presencia de sus seguidores y externó su felicidad por volver una vez más a la ciudad del Sol: "Buenas noches Hermosillo, estoy feliz de estar de vuelta aquí. A partir de este momento te pertenezco a ti Hermosillo (...) Nuestro primer destino es México, ¡Que viva México!" , mencionó antes de comenzar a cantar el tema "100 años".

Tras temas como 'No me pidas perdón', 'Tu amor' y 'Ya no vives en mí', llegó el momento más nostálgico de la noche al interpretar 'Recuérdame', la cual grabó para la película 'Coco': "Hace unos años Disney me eligió para cantar una canción que para mí es un privilegio honrar a los seres queridos (...) Si los recordamos con el corazón ellos vivirán eternamente" , aseguró Rivera junto a los primeros acordes de la canción, mientras la pantalla del palenque se iluminó con fotografías de seres queridos fallecidos de los asistentes y papeles en forma de cempasúchil llenaron el recinto.

El viaje continuó con una parada en España, y temas como 'Alguien me espera en Madrid', 'Deja amarte' y 'Regrésame mi corazón' formaron parte de este recorrido musical en el que hizo un recuento de su carrera artística y posteriormente llegó a un destino tropical.

El intérprete de 'Sincerándome' aprovechó la ocasión para agradecerle al público sobre el cariño que le ha tenido a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria: "¡Muchas gracias Hermosillo! Este año cumplo 20 años de carrera y siempre es una buena oportunidad de dar las gracias a todas las personas que me han apoyado desde el día uno" , comentó y continuó su discurso mencionando que con la canción 'Para ti' es su mejor forma de agradecimiento, pues en este sentido, es la canción más importante que ha escrito.

Con este ambiente de playa, en el que lució una vestimenta más casual conformada por un pants y una camiseta sin mangas, llegó otro de los momentos más esperados por el público, en el que pasa a algunos de los asistentes a bailar con él: "Ahora sí llegó el momento de sacar a bailar a algunos sonorenses" , comentó y señaló que los carteles más originales serían los afortunados.

Tras leer una buena parte de las cartulinas, Rivera pasó al redondel a 5 de sus seguidores y juntos bailaron los temas 'Sígueme' y 'Amo mi locura'.

El siguiente destino fue París y el cantante llenó la atmósfera de romanticismo al interpretar 'La Carta', tema que compuso para proponerle matrimonio a su esposa Cynthia Rodríguez y en la que en cada show que la canta invita a las personas que tienen la intención de comprometerse. Fue en las estrofas finales de la canción cuando al menos cuatro parejas entregaron su anillo de compromiso, acciones que fueron aplaudidas por el cantante y ovacionadas por el público.

Carlos Rivera se despidió de Hermosillo pero volvió al redondel a petición del público e hizo un homenaje a aquellas figuras de la música que lo han marcado, entre los que se encontraron Vicente Fernández, quien lo ha inspirado a consentir a su público para que cada peso pagado en el boleto valga la pena.

Por otra parte, también mencionó a Franco de Vita, a quien le agradeció haberle enseñado el respeto al escenario mientras comenzaba a cantar 'Tú de qué vas'.

Finalmente, alrededor de las 3:30 horas del viernes 17 de mayo, terminó su viaje con el tema '¿Cómo pagarte?', lanzado en 2016.