Carlos Rivera conmovido con video de pequeña fan; ahorró 3 años para verlo

El cantante dio a conocer que se puso en contacto con la familia de la niña.

Carlos Rivera se conmovió mucho al ver lo que fue capaz de hacer por él una pequeña fan con tal de verlo hasta adelante en un el Palenque de Tlaxcala; el cantante, que recientemente debutó como papá de León, junto a su esposa Cynthia Rodríguez, compartió en sus redes el material y su sentir al respecto.

En el video aparece una niña con su padre sobre una cama, el padre de la menor explica que su hija está emocionada porque irá a ver a Carlos Rivera, pues romperá la alcancía de sus ahorros para poder comprar un boleto hasta adelante del show.

Responde a la pequeña riverista

Carlos, conmovido por el video, adelantó que ya se ha puesto en contacto con el padre de la niña y le hizo una invitación para que asista al espectáculo, pues su video "le llegó al corazón".

" Ya viene mi tradicional Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala y me encontré con esta pequeña gran Riverista. Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón ".

El cantante confesó que se siente nervioso con la situación, pues la menor aún no estaba enterada porque se encontraba en la escuela.

Ahora sus seguidores piden la segunda parte de la historia, es decir, el video en el que la pequeña fan se entera que irá gratis y hasta adelante al concierto que ofrecerá en Tlaxcala.