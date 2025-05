El cantante sonorense vuelve a presentarse en el icónico formato de NPR Music, catalogado como uno de los escenarios más prestigiosos de la música.

Carin León regresa al escenario del Tiny Desk Concert de NPR Music, convirtiéndose en el primer artista de su género en presentarse por segunda ocasión en este formato tan celebrado por su intimidad y calidad sonora.

El anuncio se hizo oficial a través de una publicación en Instagram tanto de NPR Music como del propio Carin León.

En ella se puede ver al cantante originario de Hermosillo rodeado de libros en la emblemática biblioteca que caracteriza estos conciertos. El estreno del nuevo episodio está programado para este viernes 16 de mayo y estará disponible en el sitio oficial de NPR y en su canal de YouTube.

"Con una banda de 16 piezas, @carinleonoficial muestra por qué es uno de los mejores en la escena regional mexicana" , destaca el mensaje compartido por NPR, lo cual ha desatado entusiasmo entre los seguidores del artista, quienes esperan una presentación aún más poderosa y emotiva que la anterior.

Este nuevo Tiny Desk llega en un momento clave para la carrera de Carin León, quien en los últimos años ha expandido su popularidad fuera de México, llevando el regional mexicano a nuevos escenarios y colaborando con artistas internacionales. Se espera que en esta presentación interprete temas de su repertorio más reciente, adaptados al estilo acústico e íntimo que caracteriza a estos conciertos.

Con esta participación, Carin León se suma a la selecta lista de mexicanos que han sido invitados a formar parte de este proyecto musical. Entre ellos destacan Natalia Lafourcade, quien también cuenta con dos presentaciones (2017 y 2023), además de Troker, Jenny and the Mexicats, Café Tacvba, Lila Downs, Joss Favela y Daniel Me Estás Matando.

Los Tiny Desk Concerts se graban desde las oficinas centrales de NPR Music en Washington, D.C., y ofrecen una experiencia única tanto para artistas como para audiencias, al presentar versiones alternativas y cercanas de canciones populares. Para muchos músicos, formar parte de este formato representa un reconocimiento a su calidad y proyección artística.

En redes sociales, la noticia del regreso de Carin León fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes han expresado su orgullo por ver nuevamente a un artista del regional mexicano en un escenario internacional de alto perfil. Algunos incluso compararon esta segunda aparición con la de Natalia Lafourcade, señalando que ambos artistas están abriendo puertas importantes para la música mexicana.