Carin León estrenará colaboración con Kane Brown en Premio Lo Nuestro

El artista se encuentra emocionado ante su próxima participación en los premios.

El cantautor originario de Hermosillo, Carin León, se presentará en la ceremonia de Premio Lo Nuestro, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Bajo la premisa 'Prometen hacer historia en el escenario con el lanzamiento del tema 'The One (Pero No Como Yo)' junto a Kane Brown', se anunció la noticia desde la red social de Instagram de Premio Lo Nuestro, la cual se encuentra en su 36ª entrega.

Luego de colaborar con Keith Urban para la banda sonora de la serie 'Zorro', el intérprete de 'La Primera Cita' continúa adentrándose en la música country al asociarse con Kane Brown para su próximo tema que se lanzará mundialmente.

Ante la noticia, Carin León ya se pronunció expresando su alegría de que su tema próximamente será lanzado.

" Muy feliz de contarles que 'The One (Pero No Como Yo)' con @Kanebrown sale pronto, nos vemos el 02/22 en @premiolonuestro ", posteó.

Kane compartió en exclusiva para la revista Billboard que se encuentra emocionado ante su próxima participación en el galardón.

“ Después de grabar la canción con Carin, me invitó a unirme a él en la entrega de premios para la actuación ”, expresó Brown para Billboard.