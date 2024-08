Carin León lanza el video oficial de 'Aviso Importante' con Bolela

El sonorense estrenó el videoclip de su tema musical, uno de los más populares de su repertorio, grabado en Hermosillo.

Carin León acaba de lanzar el video oficial de su famoso tema 'Aviso Importante' junto al cantautor Bolela.

El video musical arranca con una publicación de Tiktok que hizo el propio Bolela el año pasado, cuando pidió a sus seguidores que lo ayudaran a que Carin escuchara su canción.

“Si TikTok hace que los sueños se vuelvan realidad, esta canción la va a escuchar Carín León, por favor” , dijo Bolela antes de interpretar 'Aviso Importante'.

Para sorpresa del cantante, el propio Carin León vio la publicación y terminó incluyéndola en su nuevo disco 'Boca Chueca Vol. 1'.

Es así como inicia el video musical que se grabó en Hermosillo, presuntamente el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.

“Aviso Importante es la rola que me cambió la vida, literalmente. Fue la canción con la que me descubrió Carín y su equipo, que me firmaron en su disquera. [La canción] viene de un desamor donde uno acepta menos de lo que da. Es una letra donde uno se conforma, dando el 100% aunque no le regresen ni el 10%. Viene desde el dolor, desde estar realmente roto por esa persona" , dijo Bolela en un comunicado de prensa.

'Aviso Importante' cuenta con 12.5 millones de reproducciones en Spotify. El video musical, estrenado la tarde del 1 de agosto, acumula 80 mil vistas en YouTube.