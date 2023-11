'Yo hago duetos con amistades': Carin León descarta colaboración con Nodal

Afirmó que solo realiza duetos con amigos cercanos y, al parecer, Nodal no forma parte de su círculo íntimo.

Dos de los destacados talentos de la música regional mexicana originarios de Sonora, Carin León y Christian Nodal, han conquistado a sus fanáticos con sus inigualables voces. Sin embargo, la posibilidad de una colaboración musical entre estos dos artistas ha sido completamente descartada por Carin León.

En una reciente declaración, Carin León expresó que no tiene interés en realizar una canción en colaboración con Christian Nodal. Afirmó que solo realiza duetos con amigos cercanos y, al parecer, Nodal no forma parte de su círculo íntimo. El cantante explicó que trabaja con personas que llegan a su vida y, sobre todo, con aquellos con los que siente una verdadera conexión.

"Estamos bien la verdad, no tengo necesidad ahorita como de decir si hago dueto con alguien más. Yo soy de las cosas que van llegando y que van vibrando. Si no vibra por un lado, no vibro yo tampoco y adelante con las cosas. No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante. Yo hago duetos con amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con la que convivo" , señaló Carin León.

Esta declaración generó comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambos artistas. Algunos argumentaron que la razón detrás de la negativa de Carin León podría estar relacionada con sus colaboraciones previas con Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, quien mantiene una enemistad con Christian Nodal. Otros destacaron que cada artista tiene su propio estilo y no necesariamente deben colaborar con todos sus colegas.

¿Habrá colaboración con Pepe Aguilar?

A pesar de no estar en planes una colaboración con Nodal, Carin León ha preparado una canción con una estrella musical de renombre: Pepe Aguilar, con quienrecientemente el sonorense unió su voz para el sencillo "Perdóname". Este dúo fue muy bien recibido por el público y ya hay ansias de que la canción esté disponible en plataformas digitales.

Una carrera exitosa

Carin León se ha destacado con canciones exitosas como 'La boda del huitlacoche', que se volvió viral, así como duetos populares con Grupo Firme, incluyendo 'El tóxico'. Además, ha enamorado a su audiencia con el romántico sencillo 'La primera cita'. Entre sus otros éxitos se encuentran 'Que vuelvas' con Grupo Frontera y 'Según quien' con Maluma. Carin León continúa ascendiendo en su carrera musical y sigue deleitando a sus seguidores con su inconfundible estilo.