'Se aclararon muchas cosas': Carin León hace las paces con Nodal

El cantante de Hermosillo y el caborquense dejaron de lado las diferencias e incluso se rumora una posible colaboración musical

Cualquier problema o diferencia entre Carin León y Christian Nodal ya quedó en el pasado, pues ambos hicieron las paces y ya han comenzado los rumores de una posible colaboración musical entre ambos.

El intérprete de "Primera Cita" dio una entrevista a Sale el Sol, donde reveló que tuvo la oportunidad de hablar directamente con el cantante de "Adiós amor" para aclarar las cosas.

"Yo siempre lo dije y lo platiqué con él (...) Todos tenemos una imaginación muy poderosa y se hacen historias, se hacen novelas, y muchas cosas", dijo Carin León.

También dejó en claro que nunca tuvo problemas directamente con Nodal, sino con algunas cosas de la industria musical, por lo que al charlar con el caborquense se aclararon las cosas y pudieron convivir tranquilamente durante el festejo de Pepe Aguilar tras los Premios Latin Grammys 2024.

"Habían diferencias entre nosotros, más que personales, hay una diferencia mía contra ciertas cosas de la industria y de cómo se manejaban. Tuvimos nuestra plática y se aclararon muchas cosas ahí y hablamos, compartimos, cantamos juntos ahí esa noche", contó el hermosillense.

Los rumores de una rivalidad entre ambos surgieron después de que Carin declarara en dos ocasiones que él no haría una colaboración musical con Christian, ya que él solo cantaba con sus amigos.

"No lo dije de una manera despectiva porque respeto mucho su trabajo. Yo sé que él es un wey que le ha aportado mucho a la música regional mexicana. Un tipazo con el que he estado compartiendo ahí con él, últimamente. Pero la verdad, yo siempre he respetado mucho su música", aclaró Carin.

Sobre su nuevo disco "Palabra de To's" que ya está disponible en plataformas digitales de música, dijo que las canciones surgieron de un camp de composición en Hermosillo con compositores de México y Latinoamérica.

"Se nos ocurrió la idea de hacer un camp con los mejores compositores de todo el regional mexicano, de todo México, y de Colombia también, de algunas otras partes, y nos los llevamos a Hermosillo. Estuvimos ahí tres días en un camp, nos pusimos unas borracheras, una carnita asada y todo. Salieron alrededor de unas 100 canciones si no me equivoco, y pura calidad", comentó.





¿Un posible dueto entre Nodal y Carin?

La influencer Chamonic publicó en sus redes sociales que,a raíz de su reconciliación, Christian Nodal y Carin León estarían trabajando en una colaboración musical.

"Como ya les había comentado, íbamos a tener sorpresas antes de terminar el año pues a mí me cuentan que Carin Leon y Christian Nodal, dos sonorenses que la están rompiendo en la música mexicana, estarían uniendo sus voces en un dueto muy esperado y próximamente…!!! Tiempo al tiempo", escribió Chamonic en su cuenta de Instagram.

"Esta unión se da por la amistad que las parejas de ambos tienen, ya que la novia de Carin (Meylin Zúñiga) y la esposa de Cristian (Ángela Aguilar) son muy cercanas".

Hasta ahora, los cantantes sonorenses no han confirmado nada de esta información.