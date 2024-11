¡Carin León es nominado por primera vez al Grammy!

El cantante hermosillense podría llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco "Boca Chueca Vol. 1"

¡Carin León va por el Grammy! Por primera vez en su carrera, el cantante hermosillense es nominado a los premios de la Academia de Grabación en Estados Unidos a Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco "Boca Chueca Vol. 1".

El intérprete de temas como "Despídase bien", "Mil maneras", "Primera Cita" y "La boda del Huitlacoche" podría llevarse el primer gramófono dorado de su trayectoria, luego de ganar el Grammy Latino por su disco "Colmillo de leche" y la canción "Como lo hice yo" (feat. Edgar Barrera, Matisse).

El sonorense competirá en la categoría a Mejor Disco de Música Mexicana contra Peso Pluma (Éxodo), Chiquis Boca (Diamantes) y Jessi Uribe (De Lejitos).

La ceremonia de los Grammys se celebrará el próximo 2 de febrero en Los Ángeles.

Como dato curioso, el compositor Edgar Barrera fue nominado a Compositor No Clásico del Año por dos canciones que escribió para Carin León: "The One" y "It Was Always You".

Para el Grammy Latino de este año, Carin León está nominado a Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Álbum de Música Mexicana Contemporánea. La entrega de premios se celebrará el próximo 14 de noviembre en Miami.