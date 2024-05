Se lanza Carin León contra sus haters tras críticas a portada de su nuevo álbum

El cantante sonorense defendió la portada de su nuevo disco "Bocachueca Vol. 1" en redes sociales

Carin León defendió la portada de su nuevo álbum 'Bocachueca Vol. 1', que anunció este lunes a través de sus redes sociales, asegurando que "Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos sus comentarios".

El sonorense dio a conocer el lanzamiento de su próximo material discográfico, el cual constará de 19 temas y estará disponible a partir del 30 de mayo en todas las plataformas digitales.

A través de sus redes sociales el intérprete de 'Primera Cita' compartió la portada de este nuevo material en la que muestra al cantante con la boca abierta, en una pose en la que la presencia de 'entes oscuros' parecen distorsionar su rostro.

“ Estoy muy contento de por fin poderles presentar 'Bocachueca Vol. 1'. Mi nuevo álbum al cual le tengo un cariño muy especial porque se hizo entre conciertos, premios, viajes de trabajo y muchas horas de avión… ”, escribió el cantante hermosillense.

" Apenas llegaba 1 o 2 días a Hermosillo y me iba directo al estudio para poder grabarles estas primeras 19 canciones ", explica Carin León. " Son canciones muy especiales para mí ya que representan sentimientos muy importantes de todo esto que estoy viviendo ", añadió.

Portada causa polémica en redes

Sin embargo, los internautas no recibieron muy bien la imagen de la portada, pues a diferencia de sus anteriores álbumes, en este caso presenta imágenes que muchos consideraron poco apropiadas y "demoniacas".

"Ya te entregaste, muchacho, y yo que te admiraba desde tus comienzos", "Qué necesidad de una portada así", "Todo lo mejor para Carin, sólo que esa portada está muy diabólica y como que da un mensaje muy negativo", "Sólo puedo decir que el creador te bendiga", son algunos comentarios que se leen.

"Son tus demonios, no los míos": Carin León

En la publicación de la portada en facebook, Carin escribió un largo comentario para responder a las críticas, donde aseguró que ya sabía que esa imagen iba a provocar controversia.

" Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ve en internet ", comenzó el intérprete de 'Primera Cita'.

" ¿Uno no puede expresar miedos y dolor en una put... portada ni lo que genera en un artista el 'demonio' que se vuelve el ojo público? Ojalá fuera un pacto para no pegarme las put...zas que me pego trabajando y viajando ", escribió.

También dejó en claro que él no es responsable de los "demonios" que pueden generar a los demás esta portada, y aseguró que este disco tiene más amor que todo el 'hate' que le llega de las redes sociales.

" Si esta portada te produce un sentimiento incómodo esos ya son tus demonios, no los míos. Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos esos comentarios. Se la llevan jod... al prójimo en internet, criticando a todo mundo, ¡vaya amor al prójimo! ", expresó.

Carin agradeció a quienes sí apoyaron la portada y el proyecto que, aseguró, es de los más ambiciosos de su carrera.

En una entrevista exclusiva para e Media hace unas semanas, Carin dio a conocer que ya preparaba su próximo álbum el cual, entre los diversos volúmenes que conformen la producción contará con un aproximado de 30 temas y bastantes colaboraciones.

“Vienen bastantes colaboraciones importantes, no recuerdo bien, para no ‘agüar’ la sorpresa, viene con colaboraciones bien importantes”, adelantó.