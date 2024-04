Carin León es invitado al programa de Jimmy Kimmel

El hermosillense se presentará en el famoso late night show el próximo 29 de abril junto a Leon Bridges.

Luego de triunfar en el programa de Jimmy Fallon, ahora Carin León es invitado a presentarse a Jimmy Kimmel Live! el próximo 29 de abril, donde estará acompañado del cantante Leon Bridges.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hermosillense compartió la publicación del anuncio donde aparece posando junto al cantautor estadounidense para anunciar su participación en el programa.

“ Me siento muy contento ya que vamos a estar con Jimmy Kimmel Live este 29 de abril en ABC y vamos a cantar con mi hermanito Leon Bridges ”, escribió Carin en la descripción de la imagen.

Los dos artistas interpretarán su colaboración musical 'It Was Always You' (Siempre Fuiste Tú) que salió apenas el pasado 2 de abril.

Carin León es el primer cantante sonorense en asistir al famoso show de Jimmy Kimmel, y se une a la lista de mexicanos que han sido invitados al programa como Eiza González, Yalitza Aparicio, Guillermo Del Toro, Salma Hayek y más.