¡Carin León hará historia! Abrirá el concierto de Rolling Stones en Arizona

El sueño de "morrito" de Carin León se hará realidad esta noche.

El cantante sonorense será el telonero de la mítica banda The Rolling Stones en el concierto que ofrecerán hoy a las 20:00 horas en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en el marco de su gira "Hackney Diamonds".

En entrevista previa para e Media, el intérprete de "Primera Cita" dijo que la agrupación británica fue una de las mayores influencias musicales para él, por lo que su presentación tiene un gran significado tanto a nivel artístico como personal.

“ En la música en general (The Rolling Stones) es una pieza bien importante para la música popular y la música moderna, así como lo son muchas agrupaciones que veneramos todos y cada uno de los músicos. Siento que es un pilar importante que cualquier músico debería de saber la historia o aunque sea un poco de lo que es Rolling Stones ”, añadió Carin a e Media el pasado 13 de abril, poco antes de partir a Coachella.

Como telonero, se especula que la presentación de Carin León dure aproximadamente una hora, tiempo suficiente para hacer un recorrido por sus mejores éxitos musicales como "La Boda del Huitlacoche", "Según quién", "Que vuelvas", "El Tóxico", "No es por acá" y más.

Sus majestades... ¡Los reyes del Rock!

Hablar de Rolling Stones es hablar de la historia de la música en sí. La agrupación, integrada actualmente por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, fue de las primeras en popularizar el rock and Roll en Reino Unido y todo el mundo, gracias a la fusión de este género con otros estilos musicales como el jazz, funk, country y reggae.

Canciones como "Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" o "Gimme Shelter" marcaron un antes y un después en la música y la moda, pues agrupaciones como The Beatles, The Who, Green Day y The Strokes han citado a The Rolling Stones como una de sus influencias musicales.

La icónica banda ahora está de vuelta, esta vez para promocionar su más reciente disco "The Hankney Diamonds" con una gira musical que comenzó en octubre de 2023, que ha sido un éxito rotundo.

El álbum "fue aclamado por la crítica como uno de los mejores trabajos de la banda en años, con canciones como "Angry", "Get Close", "Depending on You", "Bite My Head Off" y más, que mezclan su clásico sonido rock and roll con nuevos elementos. La gira ha sido la oportunidad perfecta para que los fans disfruten de estos nuevos temas en vivo, además de los clásicos que los colocaron como una de las bandas más importantes de la música.

