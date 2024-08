Cardi B confirma embarazo...¡en pleno divorcio con Offset!

La cantante de hip-hop se casó con Offset en 2017 y ahora estaría separándose en la espera de su tercer bebé

En medio de un polémico divorcio con su esposo Offset, la cantante Cardi B confirmó que está embarazada.

La intérprete de "WAP" fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, al publicar una foto donde se le ve lucir un vestido con una enorme abertura que deja al desnudo parte de su torso. Es así como enseña su abultado vientre de embarazo con el que confirma que se convertirá en madre por tercera ocasión.

" Con cada final llega un nuevo comienzo ", escribió la cantante, refiriéndose tanto a su embarazo como a la noticia de su divorcio.

" Me siento tan agradecida de haber compartido esta época contigo, me has traído más amor, más vida ¡y sobre todo un poder renovado! ¡Eres el recordatorio de que puedo tenerlo todo! ", continuó.

Aunque Cardi aún no hace público el fin de su matrimonio, su mensaje dejó entrever que criaría a su bebé como madre soltera.

" ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que tú veas todo lo que he logrado [y] lo que me has impulsado a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los vuelcos de la vida agachado, pero tú, tu hermano, y tu hermana, me han enseñado que vale la pena luchar! ", finalizó.

De acuerdo a Daily Mail, Cardi B pidió el divorcio a Offset por segunda ocasión, luego de que en 2020 tratara de anular su matrimonio por una presunta infidelidad. Sin embargo al poco tiempo retiró la solicitud.

La pareja tiene dos hijos: Kulture Kiari, de 6 años, y Wave Set, de 2 años.