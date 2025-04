A través de un comunicado detallaron el proceso de reembolso.

El esperado evento de Moto Rock en Hermosillo ha sido cancelado debido a causas de fuerza mayor ajenas a la organización.

A través de un comunicado, informaron que el concierto, que estaba programado para el 04 de abril en el Parque La Ruina, contaría con la participación de dos de los actos más esperados: Gran Silencio y Los Madafakers. No obstante, debido a razones no especificadas, el evento no podrá llevarse a cabo.

Los organizadores informaron que ni la promotora, ni los patrocinadores como BMW Motorrad, Xticket, ni los artistas involucrados son responsables de la cancelación.

El comunicado también expresó el agradecimiento de los organizadores por el apoyo y la comprensión del público. “Sabemos la gran expectativa que había en torno a esta presentación y lamentamos profundamente esta situación” , señalaron en el mensaje.

Para aquellos que ya habían adquirido boletos, se ha establecido un proceso de reembolso a través de Xticket. Los interesados podrán obtener más detalles sobre el procedimiento comunicándose mediante WhatsApp al número 6621413895.