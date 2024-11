¡La célula explota con Caifanes en el Tecate Sonoro!

El grupo dio una concierto memorable interpretando sus grandes éxitos que marcaron generaciones.

Bajo el frío del otoño sonorense, Caifanes calentó los ánimos en el Tecate Sonoro 2024, donde miles de asistentes abarrotaron la zona del escenario Tecate y sus alrededores para poder disfrutar de su concierto.

La famosa banda mexicana liderada por Saúl Hernández arrancó la noche con '¿Será por eso?', para continuar con 'Los Dioses Ocultos'.

Fans de todas las edades y generaciones corearon al ritmo de las canciones de Caifanes, que con más de 40 años de trayectoria siguen demostrando su impacto en el rock mexicano.

" Hermosillo, estamos encantados de tenerlos aquí, de volver a esta tierra tan maravillosa, con tanta energía tan contagiosa ", dijo Saúl Hernández al micrófono.

Gritos de euforia y aplausos no faltaron en canciones imperdibles como 'La vuelta en el cielo', 'Viento', 'Afuera', 'Para que no digas que no pienso en ti', por mencionar algunas.

Te puede interesar Moenia desata energía psicodélica en el Tecate Sonoro 2024

Homenajean a otros artistas

Los homenajes a artistas no faltaron en su presentación, pues interpretaron 'Te lo pido por favor', con la imagen de Juan Gabriel proyectándose en pantalla.

La gran sorpresa de la noche fue cuando interpretaron el famoso tema 'Pachuco' de La Maldita Vecindad, banda que dijeron que admiran profundamente.

En punto de las 08:35 p.m., Caifanes se despidió del Tecate Sonoro con 'La célula que explota' y armó la fiesta con 'La Negra Tomasa'.