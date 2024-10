¿BTS se une al universo de Toy Story?

First look! BTS X Toy Story Tiny Tan Funko POPs! Dropping at the links below this week ~ thanks @funkoinfo_

EE ~ https://t.co/PhHARv9AJA

Amzn ~ https://t.co/IA4Pn7LCjZ

MHS ~ https://t.co/ZMk3s64Omb#Ad #BTS #TinyTan #BT21 #BTS_twt #BTS_ARMY #FPN #FunkoPOPNews #Funko #POP… pic.twitter.com/51JdG06L30