Bruno Mars ofrece concierto privado...¡En Televisa!

El cantante estadounidense fue el invitado sorpresa del Upfront 2025 de la televisora

Televisa sorprendió a todos los asistentes de su evento Upfront 2025 al anunciar al artista sorpresa de este año: Bruno Mars.

El cantante estadounidense apareció en el escenario en punto de las 19:30 horas para iniciar su gran fiesta de jazz y funk a un reducido público de por lo menos 300 personas en un foro de Televisa San Ángel.

Acompañado de siete músicos, arrancó su espectacular show con "24K Magic" donde artistas de telenovelas como Susana González, Gabriel Soto, Paul Stanley, Irina Baeva, Karime Pindter y Ana Claudia Talancón bailaron y corearon sin parar.

Con solo 40 minutos, fue suficiente para que el multiganador del Grammy pusiera el ambiente entre los asistentes del evento. Y su entusiasmo y energía fue igual al que proyectó en los tres conciertos que ofreció el pasado agosto en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México.

Cantó "Treasure" y luego se lució con la guitarra para interpretar "Billionaire", "That's What i like", "Versace on the floor" y "Marry You".

El romance continuó con "Runaway baby" y la exitosa balada "When i was your man". Interactuó poco con el público, pero las sonrisas, las miradas y los saludos no faltaron por parte del artista hawaiano.

"Just the way you are" fue el tema con el que parecía cerrar su show, pero ante el grito de "¡Otra! ¡Otra!", Bruno volvió al escenario para despedirse con "Uptwon funk".

"Muchas gracias, México City", dijo en español Bruno antes de retirarse.

Upfront 2025 es un evento anual que TelevisaUnivision organiza para comerciantes, anunciantes, socios y medios de comunicación, donde dan a conocer las estrategias y el contenido que trabajará el próximo año.