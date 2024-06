Abren nueva fecha para Bruno Mars en México

El cantante estadounidense dará un tercer concierto el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros

Luego de agotar boletos para sus dos conciertos en Ciudad de México, Bruno Mars acaba de anunciar una tercera fecha para consentir a todos sus fans mexicanos.

El cantante estadounidense llegará a nuestro país para inaugurar oficialmente el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.

Aunque los conciertos que abrirían esta nueva sede de conciertos serían el 10 y 11 de agosto, el cantante adelantará esta inauguración el 8 de agosto.

El artista traerá lo mejor de su trayectoria artística con un show de casi tres horas que abarcará éxitos como "Uptwon Funk", "Locked Out of Heaven", "Happy", "Marry You", "24K Magic" y más.

La preventa comenzará el 3 de julio para clientes citibanamex, y el 4 de julio para el público general en ticketmaster.com.mx.

Los precios varían entre los 951 a 6 mil 075 pesos mexicanos.