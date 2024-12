Britney Spears celebra Navidad con su hijo Jayden

La cantante vivió un momento inolvidable al reunirse en Navidad con su hijo menor tras años de distanciamiento.

La cantante Britney Spears vivió una Navidad inolvidable este año al reunirse con su hijo menor, Jayden James Federline, de 18 años, tras años de distanciamiento.

Spears, de 43 años, compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales, calificando esta celebración como "la mejor Navidad de su vida" .

En las conmovedoras imágenes que compartió, se puede ver a Jayden saludando a los fanáticos antes de recibir un beso en la cabeza de su madre mientras ambos se encuentran aparentemente fuera de un restaurante.

Además, se les muestra juntos junto a una chimenea, deseando a todos "Feliz Navidad".

La intérprete de 'Oops!...I Did It Again' expresó su alegría por este reencuentro, después de no ver a su hijo en dos años, y agradeció a Dios por la oportunidad de pasar tiempo con él.

"Lloro de alegría y estoy literalmente en estado de shock todos los días. ¡Estoy loca, tan enamorada y bendecida!" , escribió en Instagram.

Aunque el hijo mayor de la cantante, Sean Preston Federline, de 19 años, no estuvo presente en las fotos, este reencuentro con Jayden es un paso importante para Britney, quien nunca perdió la esperanza de reconciliarse con sus hijos.

Este reencuentro es aún más emotivo considerando los años de separación y los conflictos previos, especialmente después de que los hijos de Spears no asistieron a su boda con Sam Asghari en 2022.

Los problemas familiares se profundizaron cuando Kevin Federline, exmarido de Britney, y los niños se mudaron a Hawái en 2023. Sin embargo, el acercamiento de Jayden a su madre, incluso siguiendo su cuenta en Instagram nuevamente, marca un giro positivo en su relación.