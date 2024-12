Britney Spears se muda a México tras el acoso de los paparazzzis

La Princesa del Pop decidió instalarse en nuestro país tras sufrir la crueldad de la prensa estadounidense

Britney Spears tomó una drástica decisión para alejarse de los paparazzis pues reveló en sus redes sociales que se ha mudado a México.

La llamada "Princesa del Pop" compartió un video donde lamenta que la prensa siempre la retrata de forma ofensiva en sus fotografías y crean una mala imagen suya.

" Me duele la sensación de que los paparazzis hacen que mi cara parezca una máscara de Jason ", dijo la cantante refiriéndose al personaje de la franquicia "Viernes 13".

" Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado ".

La intérprete de "Baby one more time" reveló que esto la orilló a mudarse a México, aunque no especificó a qué parte de nuestro país decidió instalarse.

" Sé que no soy perfecta de ninguna manera pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México ", confesó.

Britney Spears siempre ha tenido una relación difícil con la prensa que la ha acediado en los momentos más vulnerables de su carrera.

La cantante acaba de recuperar su independencia legal tras finalizar la tutoría de su padre Jamie Spears que duró 13 años de su vida.

Por ahora, Britney dejó en claro que no tiene intención alguna de retomar su carrera musical y busca estar alejada de los reflectores para trabajar en su salud mental.