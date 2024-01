Britney Spears se arrepiente por lo publicado en 'The Woman in Me'

Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por lo que publicó en su libro y promocionó la nueva canción de su expareja.

Meses atrás, la cantante estadounidense Britney Spears, lanzó su autobiografía titulada 'The Woman in Me', en la que reveló algunos de los episodios poco conocidos acerca de su vida personal.

Una de las revelaciones que más sorprendió a sus seguidores es el difícil momento por el que atravesó cuando fue pareja de Justin Timberlake y quedó embarazada.

De acuerdo con lo revelado en el libro, ella quería tener al bebé pero su pareja de aquel entonces no estaba de acuerdo, pues consideraba que eran demasiado jóvenes y más adelante tendrían otra oportunidad, por lo que la 'Princesa del Pop' abortó al bebé.

Además, la intérprete de 'Womanizer' dio detalles sobre su relación, la cual fue catalogada como tóxica, y tras haber relatado la manera en la que terminaron su relación, Justin Timberlake fue duramente criticado en redes sociales.

Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake

Hace unos días, Timberlake lanzó una nueva canción llamada 'Selfish', así como una gira mundial titulada 'The Forget Tomorrow', con la que volverá a los escenarios tras más de cuatro años de ausencia.

Los anuncios del intérprete de 'Cry Me a River' no han sido muy bien recibidos por quienes simpatizan con Britney, y ella consciente de los comentarios negativos que ha recibido su ex novio, a través de su cuenta de Instagram se disculpó con él.

Spears publicó un video de Justin en una entrevista que concedió para el programa de Jimmy Fallon, donde en la descripción pidió disculpas a aquellos que se vieron afectados por las revelaciones que hizo en su libro, y a pesar de que no menciona directamente a Timberlake, sus seguidores tienen claro que la disculpa está dirigida especialmente a él.

“ Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente ”, mencionó Britney Spears en la descripción.

Además, hizo una mención directa sobre la nueva canción de Justin y elogió el tema musical.