Brilla Gabito Ballesteros en Hermosillo con invitados de lujo

El cantante originario de Cumpas se presentó ante un público que abarrotó el Palenque de la ExpoGan y coreo de principio a fin sus éxitos.

Gabito Ballesteros, deslumbró Hermosillo en su segundo concierto en solitario en la capital sonorense, el cual, contó con la presencia de Belinda.

Aproximadamente a las 12:30 a.m. de este domingo, el oriundo de Cumpas, Sonora, salió al redondel del Palenque de la ExpoGan mientras interpretaba 'El Muchacho Alegre', un éxito de banda.

Vestido completamente de negro y en medio de una lluvia de papeles dorados, Gabito saludó a sus seguidores que aguardaban ansiosos su presentación: "¡Buenas noches Hermosillo! Gracias a cada uno de ustedes presente por hacer esto posible" , mencionó para dar paso a temas como 'El amor' y 'El Sinaloense'.

Invitados de lujo acompañan a Gabito

En este inolvidable concierto contó con la participación especial de uno de sus grandes amigos: Adriel Favela.

Gabito Ballesteros presentó a su invitado de honor con una frase que encendió aún más el ambiente: "Que perrón la estamos pasando viejo, arriba Sonora y hablando de Sonora, esta noche me acompaña un gran amigo viejo, desde Sonora para el mundo: Adriel Favela" , expresó el sonorense.

Juntos improvisaron y deleitaron al público con canciones como 'Tomen nota' , 'Mujeres de tu tipo', 'Así tocó mi vida' y 'Mi gusto es' .

Por otra parte, Gabito tenía preparada una sorpresa más pues también presentó como invitado especial a Javier Rosas, y juntos interpretaron 'La Suma', 'En la sierra y la ciudad-La China', 'Acá entre nos', así cono otros temas popularizados por el también sonorense originario de Ciudad Obregón.

Gabito buscó a su 'Cleopatra' de Hermosillo

Además de sus corridos tumbados, Gabito llenó el recinto de romanticismo al interpretar una selección de temas como 'Fendi', 'Ya Corazón', y 'El primer día sin ti', de Danna.

Sin embargo, otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando el sonorense buscó a su 'Cleopatra' de Hermosillo.

“Yo quisiera cantarle este tema a todas ustedes, voy a buscar a mi Cleopatra en Hermosillo” , mencionó el cantante antes de cantar la canción homónima mientras buscaba a la afortunada fan que bajaría al redondel con él.

La interpretación de esta canción se la dedicó a una chica que, visiblemente emocionada, escuchó atenta a su artista y también recibió un ramo de rosas rojas.

La velada transcurrió con covers de exitosas canciones tales como 'Me voy' de Julieta Venegas, 'Ahora te puedes marchar' de Luis Miguel, 'Por qué te vas' de Jeanette y 'A puro dolor' de Son by Four.

'El Tsurito', 'AMG', 'Vino Tinto' y 'Lady Gaga' formaron parte de este repertorio que fue coreado de principio a fin por el eufórico público que abarrotó el palenque.

Cumbia, banda y una gran variedad de estilos musicales fue con los que el sonorense consintió a sus seguidores en un show durante más de dos horas que culminó en punto de las 3:00 a.m.