Bon Jovi evita que una mujer salte de un puente

El cantante logró persuadir a una mujer quien planeaba terminar con su vida en Nashville.

La leyenda del rock, Bon Jovi, salvó la vida de una mujer al convencerla de no saltar de un puente de Nashville, Tennessee. Esto pasó cuando el cantante se encontraba en grabaciones del video musical de ‘People’s House’ alrededor de las 6 pm del pasado 10 de septiembre.





El intérprete de ‘It’s My Life’ se percató que una mujer tenía la intención de atentar contra su vida, por lo que el artista no dudó en acercarse y tratar de convencerla de no saltar del puente. En un video compartido por el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville se observa al cantante tirar a la mujer por el costado de la barandilla con ayuda de otra persona.

El Departamento de Bomberos de Nashville y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville aplaudieron la acción que tomó el cantante ante la situación presentada.

“Se necesita que todos nos ayudemos a mantenernos seguros unos a otros” .

"Un agradecimiento a Jon Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en Nashville en el puente peatonal Seigenthaler el martes por la noche. Bon Jovi ayudó a persuadir para que saliera de la cornisa sobre el río Cumberland a salvo" , escribió el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville en una publicación en redes.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las palabras que el cantante le dijo a la mujer. De acuerdo con la información compartida por fuentes cercanas a TMZ, Bon Jovi trata con regularidad a personas en crisis a través de su fundación ‘JBJ Soul Foundation’, por lo que tiene conocimiento de cómo hablar con personas que se encuentran en este tipo de situaciones.

Septiembre es conocido por ser el mes de la prevención del suicidio, donde se busca crear un espacio de comprensión y apoyo, en el cual se pueda hablar abiertamente sobre las dificultades emocionales y mentales.