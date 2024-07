Billie Eilish, acusada de plagiar canción de una banda mexicana

Los fans de Golden Ganga aseguraron que la cantante estadoundiense copió una de sus canciones más populares

Billie Eilish está en medio de la controversia luego de que varios usuarios de redes sociales la acusaran de plagiar la canción de la banda mexicana Golden Ganga.

Los fans de la banda liderada por Adán Núñez aseguraron que la cantante estadounidense copió parte de su canción "Mi área" de su álbum Golden Ganga lanzado en 2008, para su nuevo tema musical "Wildflower".

En redes sociales, especialmente TikTok, circulan videos de los internautas que comparan las similitudes entre "Wildflower" y "Mi Área" para evidenciar el posible caso de plagio. Hasta el momento, ni Billie Eilish ni Golden Ganga se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista es acusada de plagio, pues el año pasado se encontraron muchas similitudes entre su canción "What Was I Made For?" y el tema "Celoso" de la agrupación Toppaz.