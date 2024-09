Beyoncé explica por qué ya no hace videos musicales de sus canciones

La cantante no lanzó videoclips de sus últimos discos "Renaissance" y "Cowboy Carter"

Beyoncé no tiene interés de lanzar videos musicales de sus canciones, y no parece que eso vaya a cambiar, pues para ella lo importante no es lo visual, sino lo auditivo.

En una entrevista para la portada de octubre de la revista GQ, la intérprete de "Single Ladies" decidió hablar del por qué ya no lanzó videos musicales de los temas de sus últimas dos producciones Reinaissance (2022) y Cowboy Carter (2024).

" A veces, lo visual puede distraer de la calidad de la voz y la música. Ha habido más de cuatro años de trabajo duro invertidos en el álbum. La música es suficiente ", explicó Beyoncé.

La también productora musical dejó en claro que prioriza su bienestar emocional a la fama, motivo por el cual ella suele alejarse del foco público cuando termina un proyecto.

" Sólo trabajo en lo que me libera. Es la fama lo que a veces puede parecer una prisión. Cuando no se me ve en las alfombras rojas y cuando desaparezco hasta que tengo arte que compartir es por eso ", apuntó.

Estas declaraciones llegan después de que Beyoncé no figurara en las nominaciones de los premios de la Asociación de Música Country (CMA).

Con su disco "Cowboy Carter", Beyoncé se convirtió en la primera mujer afroamericana en liderar la lista Top Country Albums de Billboard.