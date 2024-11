Bellakath confirma colaboración musical con Belinda

La reguetonera dijo que prepara una nueva canción junto a la intérprete de "Cactus"

Bellakath ya dio a conocer que pronto lanzará una nueva canción, y será de la mano de la cantante Belinda.

La intérprete de "Sapito" colaborará con la reguetonera en los próximos meses, con un tema que fusionará sus estilos musicales.

Fue en el programa "Hoy" que Bellakath hizo el gran anuncio, e incluso adelantó que ambas ya tienen hasta el nombre de la canción.

“Se vienen cositas... ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, ya nada más falta que nos juntemos en el estudio”, dijo en el matutino de Televisa.

Además de cantar juntas, también trabajarán en la composición del tema, lo que emociona a la cantante de "Gatita", "Tuma" y "Reggaetón Champagne".

“Es un nombre en francés, es una oración en francés. Tiene que ver con algo pettite (...) Me dijo que entre las dos la vamos a componer, ella trae como la idea, pero me dijo: ‘Vamos al estudio, ahí terminamos de componer’. Me emociona mucho ese junte porque ella es una chica muy fresita y yo soy como más extrovertida", continuó Bellakath.

También comentó que hasta el momento no saben si la canción se inclinará más al reguetón, al estilo pop de Belinda, o a los corridos tumbados en los que incursionó este año la también actriz.

“(yo le dije) Tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath”, contó.

Bellakath x Belinda para el 2025 ?*°°?



Beli será co-compositora de la canción y el título será en francés. pic.twitter.com/Vx5Aokw0aG — Eduardo (@Eduardo9_C) November 26, 2024

Las redes sociales dividieron opiniones, pues mientras algunos celebran esta colaboración otros consideran que Belinda "cayó muy bajo".