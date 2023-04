Belinda muestra mensajes íntimos con Babo de Cartel de Santa

En una entrevista con Glamour España, Belinda decidió exponer los mensajes que tiene con el rapero mexicano.

La cantante y actriz confesó que se mensajea con Babo de Cartel de Santa desde hace tiempo, cosa que impactó a los fanáticos, pues anteriormente se habló del tema de un posible acoso por parte del rapero.

Sin embargo, Belinda aclaró que charlaba con él sobre música, y que le encanta Cartel de Santa.

La intérprete de ''Ángel' aseguró que Babo es una persona sumamente creativa, que se la pasa compartiéndola ideas durante la madrugada mientras sigue en el estudio.

"Esto encontrando una conversación con Babo, espero que no me mate", dice la cantante en la entrevista.

"Es un rapero muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas y ahora me mandó esta canción", confesó Belinda.

La cantante procedió a mostrar un pedazo de canción que le había mandado Babo.

"Papi como un hippie cuando fumo truena el crippie/Y esta media libra pa'mí, soy feliz", se alcanza a escuchar en el video.

Belinda es fan de Cartel de Santa

Anteriormente en 2019, Belinda mostró su amor por el grupo mexicano en un episodio de 'El Escorpión al Volante'.

Durante su participación, se le pidió a la cantante que interpretara una canción de Cartel de Santa: 'Todas mueren por mí', a lo que la también actriz comenzó a cantarla de memoria y ocasionó que sus fans quedaran estupefactos, pues no esperaban que una 'niña buena' como Belinda fuera fan de ese tipo de música.