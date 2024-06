Belinda se disfraza para huir de las preguntas sobre Christian Nodal

La cantante tuvo que disfrazarse de personal del aeropuerto de la Ciudad de México para evitar que la prensa le preguntara sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Belinda ha hecho de todo para no tener que contestar preguntas sobre su ex prometido Christian Nodal, al grado de tener que disfrazarse para sacarle la vuelta a la prensa mexicana.

La intérprete de "Sapito" sigue en su posición de no dar declaraciones sobre el nuevo romance del cantante sonorense con Ángela Aguilar, ni de la polémica sobre infidelidad hacia su ex pareja Cazzu, mamá de su hija Inti.

Fue por eso que a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la también actriz intentó a toda costa pasar desapercibida para evitar que los periodistas siguieran preguntándole sobre el tema.

Belinda se disfrazó como un personal del aeropuerto, con un chaleco de una aerolínea, una gorra y cubrebocas.

Sin embargo eso no sirvió para engañar a los reporteros de "Chisme No Like" que la persiguieron mientras ella huía del lugar hasta llegar a su camioneta.

En un reciente encuentro con la prensa, la artista abordó el tema de forma indirecta al decir que ella no hablaba de chismes ajenos.

“ No tengo comentarios sobre nada, por favor (...) no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a eso ”, respondió en aquel entonces.