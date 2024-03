Belinda fue operada de emergencia a causa de un tumor, revela su mamá

La madre de la cantante dio detalles sobre su estado de salud, luego de que en días recientes se informó que fue hospitalizada.

En los últimos días la cantante Belinda causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que cancelara varias de sus presentaciones, debido a que tuvo que ser hospitalizada por un "colapso" en su salud.

Al principio, y según un mensaje que la propia cantante publicó en sus redes sociales, se creyó que se había tratado de un desgaste físico por la intensa carga de trabajo; sin embargo, nueva información ha salido a la luz que revela que Beli fue operada de emergencia para extraerle un tumor.

Al respecto, los padres de la intérprete de 'Cactus' fueron cuestionados por varios medios de comunicación a su llegada al aeropuerto internacional de la CDMX, y fue la señora Belinda Schüll quien confirmó la noticia y dio algunos detalles sobre la recuperación de su hija.

" Ha sido un momento difícil, yo pido respeto. Beli sigue recuperándose, fue un tema de salud de un día para otro y tuvieron que operarla ", dijo en declaraciones retomadas por 'Chisme No Like'.

¿Tumor cancerígeno?

Sin querer ahondar en el tema, la española explicó que la también actriz se encuentra bajo tratamiento médico y sobre la posibilidad de que el tumor resultara ser cancerígeno respondió tajante: " Se llevó a la analítica y fue negativo ”.

La madre de Beli también destacó que, por el momento, la artista no retomará sus compromisos laborales; incluso, permanecerá en México, al cuidado de su padre, mientras ella atiende un asunto familiar en España.

" Mi hija no puede viajar, está en México recuperándose, de hecho viajo yo y se queda su papá. (Ella) está en recuperación ", finalizó.

Hasta ahora, Belinda no ha hablado sobre esta situación; sin embargo, hace unos días agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que permaneció internada.