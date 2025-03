Las palabras que Beli le hizo a Julieta sobre el lanzamiento de su nueva canción 'Con otra', ha generado más de 4 mil comentarios.

Más de 4 mil comentarios han generado las palabras que Belinda le hizo a Cazzu sobre el lanzamiento de su nueva canción 'Con otra', la reacción de la cantante al lanzamiento de la argentina sorprendió a los cibernuatas, quienes al igual que Beli aplaudieron el más reciente tema de la ex de Christian Nodal y madre de su hija Inti.

"Robado se va lo que robado viene" , dice una parte de la canción que para muchos evoca a lo ocurrido cono Ángela Aguilar, la esposa de Nodal y por quien se habría terminado la relación entre Cazzu y Christian cuando su hija tenía ocho meses de nacida.

La canción habla de un hombre infiel e inseguro; la advertencia de Cazzu en la canción es clara: "ese hombre te será infiel con otra".

Belinda reaccionó con unos corazones y con el mensaje:

"Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!!" , lo que a su vez desató varios comentarios que se sumaron a la opinión de Beli, quien en comenzó una relación con Nodal a mediados de 2020, se comprometieron, pero finalmente terminaron su relación en medio de la polémica en 2022.

Cuando Cazzu era pareja de Nodal fue cuestionada por Belinda, a quien calificó como una gran artista, dijo que había crecido con sus canciones y que la admiraba.

Nodal comenzó su relación con Cazzu pocas semanas después de terminar su compromiso con Belinda, aunque la relación entre Nodal y la argentina aparentemente se encontraba bien, con la llegada de su hija Inti, sorprendió el anuncio de su rompimiento en mayo de 2024.

En julio, el intérprete de 'Botella tras botella' se casó con Ángela Aguilar, y aunque Cazzu se mantuvo en silencio durante varios meses, luego de unas declaraciones de Ángela sobre que supuestamente todos estaban enterados de su amor con Christian, la trapera argentina negó dicha versión y confesó lo difícil que fue la separación con el padre de su hija.

En los temas 'La cueva' y 'Dolce', Cazzu hace catarsis sobre el rompimiento cono el cantante mexicano, quien hoy lanza el tema 'El amigo', el cual promociona su suegro Pepe Aguilar, su cuñado Leonardo, y por supuesto, su esposa Ángela.

Letra de la canción 'Con otra'

"La que nada debe, nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Y será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

Te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste

Aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Y será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

Te va a engañar."