Hermosillo se pinta de 'Rosa Pastel' con Belanova

La icónica banda de pop electrónico se presentó en el Centro de Usos Múltiples como parte de su gira 'Vida en Rosa'.

Tras una ausencia de varios años de los escenarios sonorenses, Belanova volvió a pintar de rosa Hermosillo con un show lleno de energía, nostalgia y sus grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

La icónica banda de pop electrónico se presentó la noche del 18 de julio en el Centro de Usos Múltiples (CUM)con la que marcaron su exitoso regreso a la ciudad para deleitar a los miles de asistentes que se dieron cita en el lugar para presenciar su gira ‘Vida en Rosa’.

El trío conformado por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola salió al escenario pasadas las 21:40 horas, para encender la noche con su tema ‘Me pregunto’, lanzado en 2005.

La fiesta continuó con temas como ‘Niño’, ‘Tus ojos’ y ‘Suele pasar’, los cuales fueron coreados a todo pulmón de principio a fin.

“Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar con ustedes aquí, levanten su celular sin miedo, ¡Que todos levanten su celular!” , expresaron para invitar al público antes de comenzar a cantar ‘Cada que…’.

Cinco afortunados asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a Denisse Guerrero ya que fueron invitados al escenario y después de haber respondido cuál había sido la inspiración de la vestimenta que portaron, cantaron junto a la vocalista la canción de ‘Mariposa’.

En uno de los momentos especiales de la noche, sorprendieron al público con un guiño a la película ‘High School Musical’, al interpretar su canción ‘Eres Tú’: “La infancia que mi mamá me dio, me marcó y quiero dedicarle esta canción” , mencionó Denisse.

Hace unos años, Disney Latino invitó a la banda a formar parte del soundtrack oficial de la popular cinta y grabaron la versión en español de ‘What I’ve been looking for’.

Los éxitos de Belanova continuaron resonando en el CUM, ‘Toma mi mano’, ‘Mírame’ y ‘Hasta el final’, fueron cantados fervorosamente por sus seguidores mientras los láseres multicolores adornan el espacio.

A lo largo de la noche, Guerrero utilizó algunas variaciones en su vestuario, el cual fue diseñado por el sonorense Arturo Valdez.

Valdez agradeció en sus redes sociales la oportunidad de volver a vestir a Denisse: “12 años después volver a vestirte y que honor que sea para un concierto en mi ciudad. Gracias por cumplir este sueño. (...) Mi sueño siempre fue llegar a vestirla, desde los 13 años” , escribió Arturo en sus redes junto a la fotografía en la que posó con Denisse.

Denisse reflexionó sobre el papel fundamental que juega el amor en la celebración de la vida y compartió un mensaje inspirador con el público: “Parte de la celebración de la vida siempre va a ser el amor y esta canción es acerca del amor” , enfatizó la vocalista mientras se escuchaban los primeros acordes de ‘Por ti’.

Durante su presentación en Hermosillo, homenajearon a Juan Gabriel y Selena Quintanilla con la interpretación de ‘Amor eterno’ y ‘Como la flor’ respectivamente y la inclusión de ambos éxitos fue uno de los momentos memorables de la noche ya que no sólo deleitaron al público con sus éxitos, sino que también rindieron homenaje a dos leyendas de la música mexicana y latina.

Para finalizar la noche, Belanova complació a sus fans con dos de sus canciones más representativas: ‘One, Two, Three, Go!’ y ‘Rosa Pastel’, temas con los que cerraron con broche de oro este viaje lleno de éxitos que han marcado a diversas generaciones.