Baterista de Paulina Rubio rompe el silencio tras insulto de la cantante

El músico habló luego de que la Chica Dorada lo insultara en pleno concierto

Luego de que Paulina Rubio fuera duramente criticada por insultar a un baterista en pleno concierto en Ciudad de México, ahora él rompe el silencio sobre lo sucedido.

Fue durante el concierto del 29 de junio de los 90's Pop Tour que la llamada "Chica Dorada" fue captada reclamándole al músico por no seguir el ritmo de la canción.

" A ver batería... ¿qué p3do, cabr*n? , ¿qué p3do? ", se le oye decir en el micrófono.

Ahora el baterista, cuyo nombre es Luis Martínez, se pronunció respecto a lo sucedido a través de sus redes sociales, donde salió en defensa de Paulina tras todas las críticas y comentarios en su contra.

En un video aparece junto a la intérprete cantando "Mío", y dejó en claro que lleva buena relación con la cantante.

“ Amigos!! No todo fue malo!! Antes del incidente estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados! Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo” , explicó Martínez.

Un internauta le escribió al músico para decirle que Paulina Rubio no debió hablarle de esa manera, por lo que retomó el asunto para responder.

“ Sí, pero suficiente hate ha recibido Paulina, y a final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino ella al estar en esa situación, con una carrera que respaldar ante tanta gente, si le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectoria tan ca*****, no por nada están donde están, que si canta, que si no canta, lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno ”, aseguró.

Pese a la publicación del joven, muchos usuarios de redes sospecharon que Luis fue obligado a dar estas declaraciones para no perder su empleo.