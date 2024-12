Baterista de Iron Maiden anuncia su salida de la banda tras 40 años

Nicko McBrain dio a conocer la noticia a través de un comunicado en redes sociales

Una etapa de Iron Maiden acaba de terminar. Su baterista, Nicko McBrain, sorprendió a todos los fans al anunciar que dejará la banda tras más de 40 años.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el músico expuso sus motivos para retirarse, al decir que tiene que dejar el estilo de vida que conlleva dedicarse a una agrupación musical.

"Después de mucha consideración, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás en el exigente estilo de vida de las giras. Hoy, sábado 7 de diciembre, São Paulo será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro", escribió Nicko.

"Seguiré siendo parte de la familia de Iron Maiden, trabajando en varios proyectos que mis veteranos managers, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en diferentes proyectos personales y me centraré en mis negocios actuales, incluyendo The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs".

También agradeció a la banda por los 42 años de música que hicieron y a todos sus seres queridos por apoyarlos en el camino.

"¡Girar con Maiden estos últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis fieles fans, hicierno que valiera la pena y los quiero. A mi querida esposa, Rebecca, lo hiciste infinitamente más fácil y te quiero. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por entender mis ausencias y los quiero. A mis amigos, que siempre estáis ahí para mí, los quiero. A mis compañeros de banda, hicisteis mi sueño realidad y los quiero ", finalizó.

En la misma publicación, se anexa otro comunicado, esta vez, por parte de Rod Smallwood, integrante de Iron Maiden donde apoyan la decisión de su compañero y le agradecen por los años dedicados a la banda.

" Nicko, y nosotros también te amamos a ti. Gracias por ser una fuerza incontenible detrás de la batería de Iron Maiden por 42 años, y mi amigo por tanto tiempo. Hablo por todos en la banda al decir que te extrañaremos muchísimo" , comenzó el comunicado a nombre de Iron Maiden.

"La banda y yo tenemos miles de recuerdos a lo largo de estos 42 años, grandes conciertos, discos de oro y platino, el amor de los fans y una cerveza para cada ocasión. Un vínculo como este es para siempre. Y como dice Steve Harrys: 'Nicko es y será siempre parte de la familia de Iron Maiden'".

El comunicado finalizó al anunciar que la banda ya escogió a su nuevo baterista y será anunciado próximamente.