Los Backstreet Boys cantan en el encendido del árbol Rockefeller

La famosa boyband interpretaron "The Christmas Song" en el evento en Nueva York

El encendido del arbol navideño en el Rockefeller Center es uno de los eventos más esperados en Nueva York, que este año fue amenizado por artistas como Thalía, Kelly Clarkson y la famosa boyband Backstreet Boys.

La agrupación juvenil que alcanzó su apogeo en la década de los 90's apareció en el escenario para interpretar "The Christmas Song" (Merry Christmas to You), del cantante Nat King Cole.

Los cinco integrantes: Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson y Howie Dorough se turnaron para cantar mientras los demás hacían armonías vocales. Además, aprovecharon el escenario para también cantar juntos "Last Christmas" de Wham.

El momento fue inmortalizado en las redes sociales, donde los fans aplaudieron que la icónica banda se reunió para este evento navideño.





La reaparición de Thalía

Thalía también formó parte del encendido del árbol Rockefeller al poner el toque latino en el escenario. La cantante hizo su primera aparición pública después de la muerte de su hermana Ernestina Sodi el pasado 8 de noviembre por dos infartos al miocardio.

Tras tomarse un tiempo de las redes sociales para procesar la pérdida, Thalía apareció con toda la energía en el evento al interpretar el clásico "Feliz Navidad".

En su actuación, también cantó "Nueva Navidad", que se desprende de su nuevo disco "Navidad Melancólica".