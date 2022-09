Le falta a Adele un premio para obtener el título de artista EGOT

La cantante Adele ganó su primer premio Emmy por su especial One Night Only que realizó para la cadena CBS y que contó con una entrevista realizada por Oprah Winfrey.

El Emmy que le fue entregado a la intérprete de "Rolling in the Deep" fue en la categoría Especial Pregrabado, por lo que la cantante no perdió la oportunidad de presumir el galardón en sus redes sociales.

Ante la noticia, la cantante mostró el premio en Instagram, donde publicó una fotografía con un semblante sonriente por el reconocimiento que recibió su trabajo.

"¡Maldita sea! Estoy muy contenta, oficialmente tengo un EGO. Gracias Ben Winston por entregarme el Emmy. Muchas gracias a la Academia, me siento tan honrada de recibir esto. Es algo grande para todos los involucrados en este proyecto", escribió Adele en el posteo.

Asimismo, la artista reconoció a los demás nominados y agradeció el apoyo del Griffith Observatory, recinto donde grabó el material para el especial One Night Only.

Después de obtener el Emmy, a Adele sólo le falta realizar un mérito por obtener un Tony y así alcanzar el título de artista EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

El especial One Night Only fue grabado en octubre del 2021, marcando el regreso de la cantante a los escenarios tras seis años de ausencia en la industria de la música.

El show contó con la presentación de temas como "Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" y "Rolling in the Deep".